Economía.- Caputo afirma que los bancos internacionales han ofrecido un préstamo de US$7.000 millones a Argentina

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ha desvelado que los bancos internacionales han ofrecido un préstamo de entre $6.000 y $7.000 millones de dólares (US$5.139 y US$5.996 millones de euros al cambio) a Argentina.

"Estamos viendo cuánto tomaremos", señaló durante una jornada organizada por El Cronista, donde el titular de Economía explicó que la economía argentina "se está recuperando fuertemente" y se están enviando "leyes importantes al Congreso" que la impulsarán aún más.

En este sentido, Caputo desmintió que Argentina haya recibido ofertas de préstamos por un total de $20.000 millones de dólares (US$17.130 millones de euros) y explicó que el acuerdo con Estados Unidos por el paquete económico involucró a "otros dos países", sin especificar cuáles son.

La intención del Gobierno argentino, aseguró durante su intervención, es "comprar reservas sin volver al pasado" y mantener el sistema de bandas.

"Estamos en mejor posición que nunca desde que inició esta presidencia. Más cerca que nunca de tener acceso nuevamente a mercados para poder acumular reservas de manera coordinada y tranquila, sin generar problema a los argentinos", afirmó.