Economía: Caso YPF, fallo a favor de la Argentina en Nueva York

De esta manera, queda en suspenso el fallo de la jueza Loreta Preska, que había determinado que Argentina debía entregar su paquete accionario al fondo de inversión -despectivamente denominado "buitre"- Burford Capital.

Preska había determinado en junio que el juicio de US$16.100 millones se cancele con la entrega del 51% de las acciones que el Estado argentino tiene en la petrolera.

La defensa argentina, impulsada por el gobierno de Javier Milei, recurrió a la Cámara de Apelaciones en busca de que se mantuviera en suspenso la transferencia de títulos de YPF, luego de una cautelar temporaria presentada a mediados de julio.

Ahora Argentina está en condiciones de apelar la sentencia de Preska. Hace 10 años comenzó el juicio contra YPF y el fondo Burford Capital compró el litigio para avanzar contra Argentina.

La defensa de Argentina mantuvo inamovible la postura en cuidado de la soberanía y el interés nacional, más allá del cambio de las gestiones a cargo del Ejecutivo ahora conducido por un ultraliberal. (ANSA).