Economía: Chile, país OCDE con mayor alza real del salario

Un 3,1% creció el salario real en Chile durante el primer trimestre de 2025, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, registrando el mayor crecimiento entre todos los países miembros de la entidad, que promediaron solo un 0,1%.

El organismo informó este jueves que el incremento del "ingreso real per cápita" se explica por la caída de la inflación de precios al consumidor y el aumento del Producto Interno Bruto (PBI), que subió un 0,5%. Esta cifra "junto al descenso de la inflación contribuyó al tirón de los ingresos reales por habitante", destacó la OCDE.

Los ingresos reales consideran todo tipo de remuneraciones: salarios, rentas inmobiliarias y financieras o prestaciones sociales percibidas por las familias, menos el descuento de los impuestos para determinar el dinero que finalmente les queda disponible.

Otros países del G7 con alza fueron Italia (1%) y Estados Unidos (0,5%), mientras Alemania y Reino Unido registraron caídas de 0,4% y 1,3% respectivamente, aunque la mayor baja en ingresos fue de Portugal, con 4,5%.

Se trata de un repunte para Chile, luego de la caída de 2,27% de los ingresos, durante el último trimestre de 2024.

Nicolás Grau, ministro de Economía, destacó el resultado de Chile: "Significa que las familias chilenas son las que más han mejorado su capacidad de compra y bienestar material.

El alza del salario mínimo y una economía que está creciendo ayudan a explicar esta buena noticia", sostuvo. En paralelo, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) chileno, informó hoy un incremento real de las remuneraciones de 3,2% en los últimos 12 meses, con un 1,6% de aumento en lo que va del año.

La remuneración media por hora ordinaria se situó en unos US$7,2, anotando un alza interanual de 8,2%.

Para las mujeres, el valor alcanzó unos US$7, con una variación anual de 7,9%, mientras que para los hombres se situó en 7,4, registrando un aumento de 8,4%. La brecha de género en el ítem fue -5,7%. (ANSA).