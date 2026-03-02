Economía chilena cae 0,1% interanual en enero: Banco Central

SANTIAGO, 2 mar (Reuters) - La economía chilena retrocedió un 0,1% en enero debido a una caída en la producción de bienes, informó el lunes el Banco Central, en un resultado por debajo de lo esperado por el mercado. El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que representa cerca de un 90% del Producto Interno Bruto (PIB) del país sudamericano, subió 0,2% en términos desestacionalizados frente a diciembre. El mes tuvo un día hábil menos que enero 2025.

"El resultado del Imacec se explicó por la caída de la producción de bienes, lo que fue compensado en parte por el desempeño de los servicios", dijo el organismo en un comunicado.

Economistas consultados por Reuters esperaban una expansión interanual del 1,1% para el primer mes del año.

"Por supuesto que no nos deja contentos, pero no debemos sobreinterpretarlo (...). El crecimiento desestacionalizado mes a mes se ve relativamente alineado con las expectativas del mercado", dijo en una declaración el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

La actividad minera del mayor productor global de cobre cayó un 1,0% en la comparación interanual.

Por su parte, el Imacec no minero no varió en su comparación interanual y creció 0,1% a nivel desestacionalizado.

"Fue una sorpresa negativa para consenso, en parte no menor explicada por la reversión de los factores positivos transitorios de diciembre", dijo en X el economista jefe de Scotiabank Chile, Jorge Selaive. "Coloca algo más cuesta arriba crecer sobre 2,5% el 2026".

A nivel interanual, el comercio creció un 0,4%, mientras que los servicios subieron un 1,4%.

