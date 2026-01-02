Economía chilena crece 1,2% en noviembre, por debajo de expectativas

SANTIAGO, 2 ene (Reuters) - La economía chilena creció un 1,2% en noviembre apoyada en los servicios y el comercio, informó el viernes el Banco Central.

Economistas encuestados por Reuters esperaban una expansión del 2,3%.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que representa cerca de un 90% del Producto Interno Bruto (PIB) del país sudamericano, cayó 0,6% en términos desestacionalizados frente a octubre, dijo el organismo.

"El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio", señaló el Banco, agregando que esto fue en parte contrarrestado por la menor producción de la minería y del resto de bienes. "En tanto, la caída del Imacec en términos desestacionalizados fue determinada por los servicios y la minería", añadió.

Los servicios crecieron un 1,9% en términos anuales y el comercio un 5,5%, mientras que el vital sector de la minería se contrajo un 2,6%. Respecto a octubre, los servicios cayeron 0,6%, el comercio avanzó un 0,3% y la minería cedió un 1,5%.

El mes registró la misma cantidad de días hábiles que noviembre de 2024.

