Economía chilena crece 1,7% en diciembre, por encima de las expectativas

SANTIAGO, 2 feb (Reuters) - La economía chilena avanzó un 1,7% en diciembre impulsada por el crecimiento de los servicios y del resto de bienes, informó el lunes el Banco Central, por encima de las expectativas del mercado. El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que representa cerca de un 90% del Producto Interno Bruto (PIB) del país sudamericano, subió 0,6% en términos desestacionalizados frente a noviembre.

Diciembre registró la misma cantidad de días hábiles que el mismo mes de 2024, dijo el banco. Economistas consultados por Reuters esperaban una expansión interanual del 0,9% para el último mes del año.

"El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios y del resto de bienes", dijo el Banco Central, que señaló sin embargo que la vital actividad minera contrarrestó esa expansión.

La minería cayó 8,1% en la comparación interanual.

Chile es el mayor productor global de cobre.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo que con el resultado la economía creció 2,3% en todo 2025.

"Tuvimos en general un buen mes de diciembre, con una expansión potente de la actividad no minera, la que creció al 3% respecto al mismo diciembre del año 2024", señaló en una declaración de prensa.

Respecto a diciembre de 2024, la producción de resto de bienes avanzó 2,3%, los servicios un 2,2% y el comercio un 6,6%.

(Reporte de Natalia Ramos y Aida Peláez Fernández. Editado por )