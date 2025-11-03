Economía chilena crece 3,2% en septiembre: Banco Central

SANTIAGO, 3 nov (Reuters) - La economía chilena creció un 3,2% en septiembre apoyada en un avance en el comercio y los servicios, informó el lunes el Banco Central.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que representa cerca de un 90% del Producto Interno Bruto (PIB) del país sudamericano, creció 0,5% en términos desestacionalizados frente a agosto.

"El resultado del Imacec se explicó principalmente por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera", detalló el organismo al detallar que el mes tuvo dos días hábiles más que septiembre de 2024.

El comercio avanzó un 10,8% mientras que los servicios subieron un 3,3%. En contraste, la vital actividad minera anotó un retroceso del 2,2%.

Con el resultado, la actividad local suma 15 meses de crecimiento interanual. (Reporte de Fabián Andrés Cambero y Aida Peláez-Fernández)