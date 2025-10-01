Economía chilena se expande 0,5% en agosto: Banco Central
minuto de lectura
SANTIAGO, 1 oct (Reuters) - La economía chilena creció un 0,5% en agosto, informó el miércoles el Banco Central, un registro por debajo de las expectativas del mercado debido a una menor producción de cobre.
El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que representa cerca de 90% del Producto Interno Bruto (PIB) del país sudamericano, cedió 0,7% en términos desestacionalizados frente a julio.
"El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera", dijo el organismo en un comunicado.
En la víspera, el gobierno informó que
la producción de cobre -mayor envío del país- cayó un 9,9% interanual en agosto
, afectada en buena parte por un accidente fatal en la mina El Teniente de la estatal Codelco.
El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 1,7% en el octavo mes, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,5% respecto del mes previo.
El comercio presentó un aumento interanual del 3,9%, mientras que los servicios aumentaron 2,4%.
"Es un dato más bajo del que se esperaba por el mercado, pero no significa que vayamos a hacer una nueva predicción de lo que esperamos para final de año", dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en una entrevista con la radio local Duna.
El gobierno prevé una expansión económica del 2,5% para este año.
(Reporte de Fabián Andrés Cambero e Isabel Teles)
