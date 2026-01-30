Economía: Colombia cerró 2025 con un desempleo del 8,9%

"Esta tasa que estamos presentando del año 2025 es la más baja para la serie histórica (medición del Dane, NDR) que podemos comparar desde 2001. Entre 2001 y 2025 es el mínimo histórico", afirmó Piedad Urdinola, directora del DANE.

Según la estatal, la población ocupada el año pasado fue superior a los 23,8 millones de personas, un total de 791.000 personas más que en 2024. Los sectores que aportaron de manera positiva a la creación de puestos de trabajo fueron alojamiento y servicios de comida; e industrias manufactureras con 0,6 puntos porcentuales cada una.

Le siguieron administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana; y transporte y almacenamiento que contribuyeron con 0,5 puntos porcentuales cada una.

Las ciudades con el mayor número de estacionados fueron Quibdó (noroeste) con el 23,1%, Cartagena de Indias (norte) con el 14,1% y Sincelejo (norte) con el 11,4%; mientras que las capitales con menores tasa de desocupación fueron Bogotá con el 6,5%, Villavicencio (sur) con el 7,0% y Pereira (eje cafetero, centro) con el 7,3%. (ANSA).