Economía.- Colombia compra 17 cazas Gripen a la sueca Saab por US$3.100 millones

MADRID, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Colombia ha firmado un contrato con la compañía de defensa sueca Saab para adquirir 17 cazas modelo Gripen por alrededor de $3.100 millones de euros, según ha informado la empresa nórdica en un comunicado.

El contrato incluye la compra de 15 aviones de combate monoplaza Gripen E y dos unidades biplaza Gripen F, así como el equipo, el armamento, la formación y los servicios asociados.

La entrega de los aviones se producirá entre 2026 y 2032 y el presidente de Saab, Micael Johansson, ha destacado la "honra" que supone para su compañía que el Gobierno colombiano haya elegido los cazas Gripen para mejorar sus capacidades militares aéreas.

"Esto marca el inicio de una sólida y duradera alianza que fortalecerá la defensa y la seguridad de Colombia, beneficiará a su población e impulsará la capacidad de innovación del país", ha añadido.

Más allá de la venta de los 17 cazas tipo Gripen, el Gobierno de Colombia y Saab también han suscrito un acuerdo de cooperación industrial en aeronáutica, ciberseguridad, energía limpia y tecnología de purificación de agua.