Economía: Colombia eleva 100 puntos básicos la tasa de interés bancario

El Banco justificó la decisión, en la que cuatro directores votaron a favor, dos por una reducción de 50 puntos y uno más por mantenerla inalterada, a las expectativas de un incremento de la inflación, que este año cerró en 5,1%.

"Las expectativas de inflación en enero tuvieron un fuerte repunte frente a sus mediciones de diciembre. En el caso de los analistas las expectativas de inflación en la mediana de la muestra aumentaron de 4,6% a 6,4% para fin de 2026 y de 3,8% a 4,8% para fin de 2027. Las expectativas obtenidas a partir de los mercados de deuda también aumentaron, y se ubican sobre el 6% en el horizonte de dos años", justificó el Emisor.

La Junta del Banco, cuya labor principal es el control de la inflación, añadió que otro de los argumentos para elevar la tasa es la "incertidumbre" que habita la situación externa, por cuenta de "conflictos comerciales", los asuntos migratorios en Estados Unidos, la conflictividad geopolítica y "la percepción del riesgo soberano de Colombia". (ANSA).