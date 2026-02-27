Economía: Colombia responderá también con alza de aranceles a Ecuador

Diana Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo, aseguró este viernes que su despacho estudió el anuncio de Quito y tomó la decisión de responder con la misma determinación frente a los productos ecuatorianos, decisión que se va a estudiar hoy en el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, también conocido como Comité Triple A, que opera como un espacio técnico asesor del Gobierno en comercio exterior.

"Nosotros con el equipo de trabajo evaluamos las medidas; hoy vamos a llevar al Comité de Triple A esta propuesta y será allí que se decida; pero sí, vamos a llevar la propuesta no solo de subir los aranceles a las 73 subpartidas, sino también contemplar otros productos que generarían algún tipo de sensibilidad por las medidas que hoy ha tomado Ecuador", afirmó Morales a Blu Radio.

En la víspera, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador anunció que elevaba del 30% al 50% los aranceles a los productos colombianos a partir del 1 de marzo, al argumentar una "falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza", con su vecino.

Morales sostuvo que Bogotá se acercó en las últimas semanas a Ecuador con el propósito de poner fin a la guerra arancelaria, con propuestas para trabajar de manera conjunta en la lucha antinarcóticos en la frontera, pero ahora se encontró con una nueva determinación del gobierno de Noboa.

En ese sentido, la ministra avisó que su país no solo elevará a 50% los aranceles a 73 productos ecuatorianos que llegan al país, sino que ampliará la medida a otros sectores también agroalimentarios.

Las ventas de Colombia a Ecuador en 2025 alcanzaron los 1.846 millones de dólares, principalmente de productos industriales, vehículos, autopartes y combustibles, entre otros.

En tanto que Quito le vendió el año pasado a Bogotá productos por 857,9 millones de dólares. (ANSA).