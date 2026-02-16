La economía colombiana creció 2,6% en 2025, ligeramente por debajo de las expectativas del banco central, aunque registró su mejor desempeño en los últimos tres años de gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro, informó este lunes la autoridad estadística.

El emisor esperaba que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fuera de 2,9%. El aumento de 2025 es el mayor desde 2023, según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Los sectores que más aportaron al crecimiento fueron el comercio y las actividades de entretenimiento, en contraste con la caída de las actividades mineras, que Petro tiene en la mira como parte de su plan de transición energética, informó la directora de la entidad, Piedad Urdinola.