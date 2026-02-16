Economía colombiana creció 2,6% en 2025

Los sectores que más aportaron al incremento del Producto Interno Bruto (PIB) del país fueron el comercio al por mayor y al por menor; la reparación de vehículos automotores y motocicletas; el transporte y almacenamiento; además de alojamiento y servicios de comida con un 4,6% y una contribución global de 0,9 puntos porcentuales a la variación anual.

Le siguieron la administración pública y defensa; los planes de seguridad social de afiliación obligatoria; la educación; así como las actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales con un crecimiento del 4,5% y un aporte de 0,8 puntos porcentuales.

Mientras que las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; las actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; y las actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio aumentaron en un 9,9% y su contribución fue de 0,4 puntos porcentuales.

(ANSA).