Economía.- Competencia de Brasil aprueba venta de la participación de Iberdrola en la hidroeléctrica de Dardanelos a EDF

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) - La autoridad de competencia de Brasil, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), ha dado su visto bueno sin restricciones a la venta por Neoenergia, la filial brasileña de Iberdrola, del 75% de su participación en la central hidroeléctrica de Dardanelos, situada en Mato Grosso, a EDF Brasil. A finales del pasado mes de noviembre, Neoenergia anunció el acuerdo con EDF Brasil Hidro Participações para la venta de esta participación. El 25% del capital social restante quedará en manos de Neoenergia a través de una nueva sociedad. El valor negociado de la transacción era de un 'enterprise value' del 100% de 2.500 millones de reales (unos 382 millones de euros), ajustables hasta la conclusión de la operación, además de los ajustes habituales para este tipo de transacciones. La conclusión de la operación estaba sujeta a condiciones suspensivas habituales en este tipo de transacciones, incluyendo esta aprobación del CADE y la de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel). La central hidroeléctrica de Dardanelos está en operación comercial desde agosto de 2011. Situada en el río Aripuanã, en el estado de Mato Grosso, la central tiene cinco unidades generadoras con una capacidad instalada de 261 megavatios (MW), suficiente para atender a cerca de 1,4 millones de habitantes.