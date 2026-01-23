Economía: Crecen las exportaciones de América Latina y el Caribe

El año pasado, las exportaciones crecieron un 4,7%. Esta tendencia fue impulsada especialmente por el sector minero, con oro, cobre y plata, y el sector agroindustrial, que registró importantes avances en productos como el café, el cacao, las frutas y la carne.

El crecimiento de la industria manufacturera fue más selectivo, destacando las exportaciones de equipos de procesamiento de datos, suministros médicos, vehículos y plásticos. Por país, los mayores aumentos de las exportaciones se registraron en Perú (+12,2%) y Argentina (+8,4%), seguidos de Chile (4,4%), Uruguay (4,3%) y Brasil (4,1%). Las importaciones regionales crecieron un 6,1%, frente al 3,2% de 2024. (ANSA)