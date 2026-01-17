Economía: crecen los ingresos del sector de la joyería de oro y plata en Italia

En 2024, Bulgari Gioielli (846 millones de euros) liderará los ingresos, por delante de Morellato (723 millones de euros) y PGI (637 millones de euros). Le siguen Damiani (368 millones de euros) y UnoAerre Industries (283 millones de euros).

En total, trece empresas superarán los 150 millones de euros en ingresos.

En 2024, los 101 mayores productores de metales preciosos activos de Italia registraron una facturación total de 8.900 millones de euros (+6,1% respecto a 2023 y +10,1% respecto a 2022), empleando a casi 17.100 personas (+12,5% respecto a 2022).

La presencia de grupos internacionales sigue siendo significativa: 12 empresas generaron una facturación agregada de casi 2.400 millones de euros, equivalente al 26,7% de las ventas totales, con unos ingresos medios de 199 millones de euros, más del doble que los de las empresas italianas (73,6 millones de euros).

Tras la mejora observada en 2023 (+0,6 puntos porcentuales), para los operadores del sector del oro, la plata y la joyería, la ratio de beneficio operativo sobre la facturación disminuyó un punto porcentual en 2024 en comparación con el año anterior (del 8,5% en 2023 al 7,5%).

Geográficamente, las empresas del noroeste de Italia presentan el margen EBIT más alto (8,8% en 2024, 0,4 puntos porcentuales menos que en 2022), seguidas de las del noreste (7,0%, +1%).

Las tres empresas con mayor rentabilidad son Gimet Brass (38,7%), fabricante de componentes de bisutería, seguida de RF Holding (Raselli Franco), con sede en Valenza, con un 29,1%, Ferrifirenze, con sede en Toscana (28,8%), Treemme (27,2%) y Coin Holding (25,6%).

En cuanto a la propiedad, el 74,8% del patrimonio neto de los principales fabricantes de joyería es atribuible a empresas familiares italianas, mientras que el 25,2% es atribuible a empresas extranjeras. De las 12 empresas de capital extranjero, cinco pertenecen a accionistas franceses, entre ellas LVMH, con tres filiales (Bulgari Gioielli, Vpa-Villa Pedemonte Atelier y B.M.C.), y la también francesa Kering (Pomellato). Tres empresas (PGI, Buccellati Holding y, a partir de 2024, Vhernier) forman parte del grupo suizo Richemont.

La propia Kering ha reforzado su presencia en la joyería fina italiana al firmar un acuerdo en diciembre de 2025 para la adquisición progresiva de la plena propiedad del Grupo Raselli Franco para 2032.

La participación directa en los mercados financieros es mínima. Solo Fope cotiza en el AIM, mientras que las acciones de Damiani, que cotizaron en la bolsa en noviembre de 2007, fueron excluidas de la bolsa en 2019. Por lo tanto, la exposición al mercado de valores de las empresas del panel es limitada, aunque recientemente se han registrado nuevas adquisiciones: en marzo de 2024, la familia propietaria vendió el 24% del capital de Mattioli a un fondo extranjero.

En mayo de 2025, Equita Smart Capital adquirió el 39,1% de Roberto Demeglio. La base productiva de las empresas del sector es mayoritariamente italiana: se han identificado once centros de producción en el extranjero (cinco en Europa, tres en Asia, dos en América y una en África), mientras que 98 sucursales comerciales y de servicios se encuentran en el extranjero: el 39,8% en Europa (incluyendo diez en Francia, ocho en Alemania y seis en España), el 35,7% en Asia (incluyendo nueve en China continental, ocho en Hong Kong y cinco en Dubái), el 23,5% en América (incluyendo 20 en EE. UU.)

y el 1% restante en África.

El estudio de Mediobanca muestra que los resultados netos de la industria de metales preciosos se mantienen satisfactorios, a pesar de un declive parcial. Durante el trienio analizado, el panel generó beneficios de aproximadamente 1.300 millones de euros, equivalentes al 51,3% de su capital a finales de 2022.

Sin embargo, la ratio sobre la facturación disminuyó del 5,5% en 2022 al 5,4% en 2023, para luego volver a descender hasta el 4,9% en 2024.

Las inversiones en 2024 aumentaron un 37,8% con respecto a 2022 y un 1,2% con respecto a 2023. En el caso de los operadores de propiedad extranjera, el aumento con respecto a 2022 (+59,7%) fue más pronunciado que en el de los operadores de propiedad italiana (+29,1%). También según la relación entre las inversiones y los activos fijos tangibles iniciales, las empresas más dinámicas son las de control extranjero (26,4% frente al 12,3% del total) y las ubicadas en el noroeste (22,1%), mientras que, en términos de tamaño, las empresas medianas y grandes invierten el doble que las medianas (13,3% frente al 7,0% en 2024), quedando rezagadas las pequeñas empresas (5,7%).

Las fuertes fluctuaciones en los precios de las principales materias primas, junto con el repunte del oro y la plata dificultan una planificación adecuada de la fase de producción y podrían afectar a la estabilidad financiera del sector. (ANSA).