Economía de América Latina y el Caribe crecería 2,4% en 2025 y 2,3% en 2026: CEPAL

Por Fabián Cambero

SANTIAGO, 16 dic (Reuters) - La economía de América Latina y el Caribe crecería un 2,4% este año y 2,3% el próximo, en medio de un débil dinamismo de la demanda interna y la incertidumbre global, dijo el martes la CEPAL. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dependiente de Naciones Unidas, mantuvo sus proyecciones para el desempeño total regional para ambos años, aunque ajustó cálculos para algunos países.

"Algunos países registraron mayores exportaciones de bienes y servicios, mientras que otros se vieron afectados por la presión sobre los términos de intercambio y una mayor volatilidad comercial", señaló en su reporte.

Para 2026, las perspectivas "indican que la región continuará transitando por una senda de bajo dinamismo, caracterizado por tasas de crecimiento moderadas, un entorno internacional frágil y persistentes limitaciones internas para impulsar la inversión, fortalecer la productividad y expandir el empleo formal", agregó. El organismo señaló que los mercados laborales continúan recuperándose, pero a un ritmo más lento. El empleo crece moderadamente, persisten brechas de participación laboral y desocupación entre hombres y mujeres, y la informalidad sigue siendo elevada en la mayoría de los países, lo que restringe el impulso al consumo.

Mientras mantuvo en 2,5% la estimación de aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil, recortó al 0,4% la de México, desde el 0,6% que había previsto en octubre, por un debilitamiento de la demanda interna, como consecuencia de un menor flujo de remesas y la caída del consumo privado y la inversión.

Por otra parte, mantuvo la previsión para Argentina en 4,3% y Perú en 3,2%, elevó 0,1 puntos al 2,6% para Colombia y redujo en 0,1 puntos al 2,5% para Chile.

La economía regional siguió dependiendo en gran medida de los sectores de servicios, que representan la mayor proporción del valor agregado y continúan liderando la creación de empleo y la recuperación posterior a la pandemia de COVID-19, destacó.

"A nivel subregional, tanto América del Sur como Centroamérica presentan desde el segundo semestre de 2022 una desaceleración de su crecimiento económico, que ha convergido a tasas cercanas al 2,5% y el 3%, respectivamente", dijo.

En tanto, destacó que la inflación continuó descendiendo a lo largo de 2025 en la región, con lo que se consolida el proceso iniciado en 2024. (Reporte de Fabián Andrés Cambero, Editado por Juana Casas)