Economía de Chile crece 1,8% interanual en julio por menor producción minera
La economía chilena creció 1,8% en julio en comparación con el mismo mes de 2024, informó el lunes e
La economía chilena creció un 1,8% en julio en comparación con el mismo mes de 2024, informó el lunes el Banco Central a partir de un indicador de actividad.
De acuerdo al Índice mensual de actividad económica (Imacec), la economía chilena durante el mes de julio se vio impulsada por "el crecimiento de los servicios y el comercio", compensado a la baja "por una menor producción minera".
Chile es el principal productor mundial de cobre y el segundo mayor productor de litio, ambos metales claves para la transición energética.
Durante julio, la producción minera cayó 3,3% interanual. El comercio creció 6,6% y los servicios lo hicieron en 2,6% en el mismo período, de acuerdo al Banco Central.
El año pasado, el PBI chileno creció 2,6%. En 2022 la expansión fue de 2,8%, según datos oficiales.
Para 2025, el Banco Central proyecta un incremento del Producto Interno Bruto de entre un 2% y 2,75%, y prevé que el año termine con la inflación en 3,7%.
