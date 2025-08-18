Economía de Chile crece 3,1% en segundo trimestre: Banco Central

(Agrega detalles)

SANTIAGO, 18 ago (Reuters) - El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile avanzó un 3,1% en el segundo trimestre, según datos divulgados el lunes por el Banco Central.

El PIB desestacionalizado subió un 0,4% en el período.

"Desde la perspectiva del origen, el aumento del producto interno bruto (PIB) se explicó, principalmente, por las actividades de servicios personales, comercio, minería e industria manufacturera", dijo el organismo.

"El segundo trimestre registró un día hábil menos que el año anterior, con un efecto calendario de -0,2 puntos porcentuales", agregó.

La demanda interna, en tanto, aumentó 5,8% reflejo del crecimiento de la inversión y, en menor medida, del consumo de los hogares.

La minería anotó un crecimiento de 4,0%, debido a una mayor producción de cobre -la mayor exportación del país- y, en menor medida, de minerales no metálicos.

"El aumento observado en la minería del cobre fue consecuencia de un mayor rendimiento en plantas concentradoras, coherente con mejores leyes del mineral", detalló. (Reporte de Fabián Andrés Cambero y Gabriel Araujo)