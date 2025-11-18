LA NACION

Economía de Colombia crece más que lo esperado en el tercer trimestre

BOGOTÁ, 18 nov (Reuters) - La economía de Colombia se expandió un 3,6% en el tercer trimestre, frente a igual periodo del año pasado, un dato superior al esperado por el mercado, informó el martes el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

Según la mediana de un reciente sondeo de Reuters, el mercado esperaba una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,05% anual entre julio y septiembre. En tanto, la cuarta economía de América Latina creció un 1,2% en el tercer trimestre, en comparación con el segundo trimestre, una variación mayor al 1% proyectado por el mercado.

(Reporte de Nelson Bocanegra y Carlos Vargas. Editado por Luis Jaime Acosta)

