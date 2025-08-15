Economía de Colombia crece menos que lo esperado en el segundo trimestre
LA NACION
BOGOTÁ, 15 ago (Reuters) - La economía de Colombia se expandió un 2,1% en el segundo trimestre, frente a igual periodo del año pasado, informó el viernes el Departamento Nacional de Estadísticas (Dane), un resultado inferior al esperado por el mercado.
Según la mediana de un sondeo de Reuters, los analistas esperaban una expansión del 2,6% interanual entre abril y junio, en tanto que el equipo técnico del Banco Central había pronosticado un 2,7%.
Mientras, el Producto Interno Bruto (PIB) del país sudamericano reportó una expansión de un 0,5% en el segundo trimestre en comparación con el primero, precisó el Dane. (Reporte de Nelson Bocanegra y Carlos Vargas. Editado por Luis Jaime Acosta)
