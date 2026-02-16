Economía de Colombia se expande menos de lo esperado en 2025

LA NACION

BOGOTÁ, 16 feb (Reuters) - La economía de Colombia creció un 2,6% en 2025, informó el lunes el ‌Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), un ‌dato ⁠inferior al 2,9% esperado por el mercado en un sondeo de Reuters, impulsado por el consumo doméstico en sectores como las actividades de entretenimiento, ​el comercio ⁠y ⁠el gasto público. La expansión del Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado se comparó con ​una de 1,5% que exhibió el país sudamericano en 2024.

Las mayores variaciones ‌en el acumulado del año se registraron en las ​actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, ​con un 9,9%; en el comercio con un 4,6%; en la administración pública, defensa, educación y salud con un 4,5%; así como en el sector financiero con un 2,8%, precisó un informe del DANE.

En contraste, se produjeron contracciones en el sector de explotación de minas ​y canteras -que incluye la industria petrolera-, de un 6,2% y en la construcción con una caída del 2,8%.

En tanto, el ⁠PIB del país sudamericano creció un 2,3% en el cuarto trimestre de 2025, en comparación con el ‌mismo periodo del año anterior.

Frente al tercer trimestre de 2025, la cuarta economía de América Latina se expandió un 0,1% entre octubre y diciembre.

El comportamiento de la cuarta economía de América Latina se produjo en un escenario en el que la inflación totalizó un 5,10% en el 2025, la más baja en los últimos cinco años, pero ‌aún por encima de la meta anual de 3% fijada por el Banco Central, así como ⁠una tasa de interés de referencia de 9,25% al cierre de diciembre.

No ‌obstante, en enero el banco emisor incrementó en 100 puntos base ⁠su tasa de interés a un 10,25%, en busca ⁠de contener presiones inflacionarias derivadas de un incremento del salario mínimo de 23% por parte del Gobierno para este año.

En el sondeo de Reuters, las expectativas de crecimiento económico del país para 2026 se mantuvieron en un 2,8% frente al sondeo previo y ‌por encima de la estimación del ​equipo técnico del banco emisor, de un 2,6%.

Para 2027, las expectativas de expansión del PIB disminuyeron a un 2,8%, inferior al 2,9% de la encuesta anterior, aunque superior al pronóstico del equipo técnico del Banco Central ‌de 1,6%. (Reporte de Carlos Vargas y Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)

