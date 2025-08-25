Economía de Ecuador crece 3,9% en primer semestre de 2025

La economía de Ecuador creció 3,9% en el primer semestre de 2025 frente a igual período de 2024, año en que hubo una contracción de 2%, informó el lunes la vocera presidencial Carolina Jaramillo.

Ecuador depende de las exportaciones de petróleo, que en julio se paralizaron por daños en sus dos oleoductos debido a las fuertes lluvias.

El año pasado, su Producto Interno Bruto (PIB) se vio afectado por pérdidas estimadas en casi US$2000 millones debido a apagones de hasta 14 horas diarias a causa de su peor sequía en 60 años, que puso en riesgo la producción hidroeléctrica.

“El crecimiento económico en el primer semestre registra un crecimiento importante del 3,9%”, dijo Jaramillo en una rueda de prensa ofrecida en la sede presidencial en Quito.

Agregó que “los asuntos económicos son también de relevancia” en momentos en que el país sostiene desde el año pasado una sangrienta guerra contra bandas locales del narcotráfico y crimen organizado con nexos con carteles internacionales.

Ecuador fue el país más violento de Latinoamérica con una tasa de 39 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2024, según Insight Crime.

La vocera indicó que “el diagnóstico general de Ecuador no puede suscribirse única y exclusivamente a los resultados en torno a la seguridad”.

Tras la contracción de 2% en 2024, las autoridades ecuatorianas prevén un crecimiento de la economía de 2,8% para 2025 contra el estimado de 1,9% del Banco Mundial.