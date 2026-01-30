Economía de México crece 0,7% en 2025, su peor desempeño desde la pandemia en 2020

La economía de México creció 0,7% en 2025 con respecto al año previo, en su peor desempeño desde la pandemia de 2020, debido a las persistentes tensiones comerciales con Estados Unidos, según cifras oficiales publicadas este viernes.

La expansión anual del Producto Interno Bruto (PIB) de México, la segunda economía de América Latina después de la de Brasil, constituye el peor resultado desde la contracción de 8,5% de 2020, según datos del instituto nacional de estadística, Indec.

En 2024, la economía mexicana creció 1,2%.

El débil desempeño de 2025 coincidió con el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, quien encabezó una ofensiva proteccionista mundial al imponer aranceles a las exportaciones de numerosos países.

México, que envía a Estados Unidos más del 80% de sus exportaciones, resulta particularmente vulnerable a las políticas comerciales de Trump, lo que ha generado incertidumbre en sectores empresariales y en el clima de negocios en general.

La cifra de crecimiento resultó, no obstante, levemente superior al consenso de las estimaciones de analistas del sector privado, que esperaban una expansión de apenas 0,4%, según la más reciente encuesta del banco central mexicano.

En el cuarto trimestre de 2025 el PIB de México creció 1,6% con respecto al mismo trimestre del año previo, según los datos del Indec.

El crecimiento entre octubre y diciembre estuvo encabezado por las actividades primarias, que abarcan sectores como la pesca, la agricultura y la ganadería, que crecieron 6%.

En tanto, el vasto sector de servicios creció 2% con respecto al mismo trimestre de 2024, mientras que la industria y las actividades manufactureras, fuertemente orientadas a la exportación a Estados Unidos, avanzaron apenas 0,3%, reportó el Indec.