Repunte de economía de México respalda expectativas de pausa monetaria

CIUDAD DE MÉXICO, 30 ene (Reuters) - La economía de México se recuperó en el último trimestre del 2025 más de lo previsto, respaldando las perspectivas de que el banco central podría poner en pausa su ciclo de recortes a la tasa clave de interés la próxima semana

El Producto Interno Bruto (PIB) se expandió un 0.8%, de acuerdo con datos desestacionalizados preliminares divulgados el viernes por el instituto de estadística, INEGI, luego de haber sufrido una contracción del 0.3% en el tercer trimestre. Analistas anticipaban un alza de un 0.6%

En todo el 2025, la expansión fue del 0.7%

A tasa interanual, la economía avanzó en el trimestre un 1.6% en cifras originales. El dato también fue mayor a la expectativa de los analistas de un avance de un 1.3%

"El repunte del crecimiento refuerza nuestra opinión de que Banco de México pausará el ciclo de flexibilización en la reunión de la próxima semana", afirmó William Jackson, economista en jefe de mercados emergentes de Capital Economics

El banco central decidió en diciembre reducir la tasa referencial en 25 puntos básicos, su decimotercer recorte desde que inició un largo periodo de suavización monetaria a inicios de 2024

Sin embargo, miembros de la Junta de Gobierno han señalado desde entonces una mayor cautela y se espera ampliamente que la entidad mantenga estable el costo de los créditos en su próximo aviso del 5 de febrero

El crecimiento económico no forma parte del mandato central de la autoridad, que viene lidiando con un repunte del índice de precios al consumidor y la persistencia de la inflación subyacente

EL IMPULSO DE LA COPA DEL MUNDO

Con la recuperación del cuarto trimestre, la segunda mayor economía de América Latina registró su mejor desempeño desde el periodo julio-septiembre de 2024, en cifras desestacionalizadas

El avance estuvo encabezado por una expansión del 0.9% tanto de las actividades secundarias, que engloban las manufacturas, la minería y la construcción, como de las terciarias, que abarcan los servicios, detalló el INEGI

En contraste, las actividades primarias, que incluyen la agricultura, la pesca y la ganadería, se deterioraron un 2.7%

Si bien en todo el año el crecimiento fue menor al 1.2% del 2024, algunos analistas creen que hacia adelante la actividad productiva podría seguir recobrando ritmo

"Los servicios, especialmente el turismo, han sido muy resilientes y podrían mejorar aún más con eventos como el Mundial. La manufactura y otras actividades industriales muestran señales de recuperación", afirmó José Carlos Sánchez, economista en jefe de HSBC México

Los datos finales del PIB del cuarto trimestre serán publicados el 23 de febrero. (Reporte de Noé Torres; Con reporte adicional de Aída Peláez-Fernández y Ricardo Figueroa)