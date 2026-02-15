Economía de Perú crece 3,44% en 2025, más de lo esperado por el mercado

La economía de Perú creció 3,44% en 2025 respecto al año anterior, por encima de las expectativas del mercado, con una expansión de 3,83% en diciembre, según cifras oficiales difundidas este domingo.

El incremento anual del Producto Interno Bruto (PIB) representa el mejor resultado desde la pandemia de 2020 cuando el indicador se contrajo en 11,12%.

El desempeño de diciembre se vio favorecido por "la evolución positiva de la mayoría de los sectores económicos, donde destacó el rubro de la construcción", señaló el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En términos desestacionalizados, el PIB de diciembre 2025 registró una variación de 0,56%, respecto al mes inmediato anterior.

El Banco Mundial corrigió al alza en octubre su previsión de crecimiento para Perú y la cifró en 3% en 2025, mientras que el Fondo Monetario Internacional la estimó en 2,9%.

La economía de Perú creció un 3,3% en 2024.