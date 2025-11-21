Economía de Perú crece por encima de lo esperado en tercer trimestre

La economía de Perú se expandió un 3,4% en el tercer trimestre de 2025 respecto del mismo período del año pasado, por encima de las expectativas del mercado, informó el viernes el gobierno.

La economía en el trimestre evaluado se benefició del dinamismo de la demanda interna, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística (Indec).

El mercado había estimado un crecimiento del PIB en torno al 3,0% para el tercer trimestre.

La demanda aumentó 6,6% en ese período en un contexto de mayor empleo e ingresos del trabajo, aseguró la autoridad estadística.

En términos desestacionalizados, el PIB se incrementó en 1,2% en comparación al trimestre inmediato anterior.

La inversión creció 10,01% en el trimestre de julio a septiembre, impulsada por el avance de la construcción. Ese sector se expandió 6,4% por la mayor ejecución de obras públicas y privadas.

El gobierno peruano recortó a inicios de mayo la proyección de crecimiento del PIB en 2025, de 4,0% a 3,5%, debido al impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El Banco Mundial corrigió al alza en octubre su previsión de crecimiento para Perú y la cifró en 3,0% en 2025, mientras que el Fondo Monetario Internacional la estimó en 2,9%.

La economía de Perú creció un 3,3% en 2024.

ljc/cm/mr