Economía de Perú se expandió 3,44% en 2025: instituto de estadística
15 feb (Reuters) - La economía de Perú se expandió 3,44% en el 2025, dijo el domingo el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INE), un ligero un aumento con respecto al año anterior.
En el 2024 la economía local creció un 3,3%, según el INE.
En diciembre hubo un crecimiento de 3,83% en comparación con 1,53% del mismo mes del año 2024, ante la "evolución positiva" de los sectores económicos, entre los que destacaron construcción; otros servicios; comercio y manufactura. Sin embargo, el sector minero e hidrocarburos se redujo 2,18%, dijo el Gobierno.
En detalle en el rubro minero se redujeron en diciembre la producción de molibdeno (-19,1%), cobre (-2,7%), oro (-3,2%) y plata (-2,7%). Sin embargo, aumentaron la producción de zinc (17,2%), hierro (14,0%), estaño (22,1%) y plomo (1,5%).
La economía peruana, principalmente minera, enfrenta una profunda inestabilidad política, con siete presidentes desde 2016. El presidente interino José Jeri se enfrenta a un juicio político tan solo cuatro meses después de asumir el cargo. (Reporte de Deisy Buitrago en Caracas y Emily Green en Ciudad de México)