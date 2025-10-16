Economía de Venezuela crece 8,71% en el tercer trimestre de 2025: Banco Central

CARACAS, 16 oct (Reuters) - El Producto Interno Bruto de Venezuela creció 8,71% en el tercer trimestre con respecto al tercer trimestre de 2024, dijo el jueves el Banco Central en un comunicado.

En el tercer trimestre destacó un crecimiento de 16,12% en la actividad petrolera y de 6,12% en la actividad no petrolera, agregó el banco en la nota divulgada en su página web.

En segundo trimestre el PBI creció 6,65%, según datos oficiales.

Venezuela enfrenta una crisis económica que el gobierno del presidente Nicolás Maduro atribuye a sanciones impuestas por Estados Unidos, aunque analistas destacan que los problemas inflacionarios, entre otros, datan de antes de 2019 al aplicarse las primeras restricciones por parte de Washington.

(Reporte de Vivian Sequera y Deisy Buitrago.)