Economía: Demanda venta de TES del gobierno colombiano
Planteo del candidato presidencial derechista Abelardo de la Espriella
El aspirante presidencial precisó que interpuso una acción popular, un mecanismo judicial de defensa de derechos colectivos, ante el Consejo de Estado por "violación de los derechos e intereses colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa, al principio de pluralidad de oferentes y a la publicidad".
Confió en que la demanda frene los "efectos jurídicos de la venta descrita", al tiempo que pidió que los magistrados del Contencioso Administrativo se reúnan de inmediato para que discutan y resuelvan la medida cautelar.
La administración de Gustavo Petro anunció, a través del Ministerio de Hacienda, la venta directa de TES a uno de los inversionistas extranjeros "más grandes del mercado", además advirtió que es la primera de varias que espera ejecutar con ese inversionista, que ve al país un mercado sólido y una perspectiva económica positiva para el próximo año. (ANSA).