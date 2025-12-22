Economía: Derrumbe en el consumo venezolano previo a Navidad

Esta cifra resulta preocupante para analistas, ya que noviembre suele ser el mes de mayor dinamismo debido a las ofertas del "Black Friday" y las compras para las festividades de fin de año.

El consumo en Venezuela ha entrado en una fase de estancamiento alarmante, teniendo como telón de fondo el conflicto geopolítico que envuelve al país sudamericano.

ANSA hizo un recorrido por el Sambil de Chacao, el centro comercial más grande de Caracas y, si bien las instalaciones estaban muy concurridas, era escaso el volumen de personas que llevaban empaques con compras realizadas; la gran mayoría se dedicaba a ver las vitrinas.

La caída pronunciada en las ventas minoristas de la capital venezolana echa por tierra las proyecciones de crecimiento para el cierre de 2025. Sin cifras oficiales recientes sobre las dinámicas económicas, en el país han cobrado relevancia los estudios realizados por firmas privadas como Ecoanalítica, que monitorea el consumo en la capital venezolana.

Este retroceso del penúltimo mes de 2025 sitúa el crecimiento acumulado anual en un marginal 0,28%, dejando al comercio al borde del estancamiento total.

El panorama actual marca un severo contraste con el desempeño de 2024, cuando el sector comercial logró expandirse cerca de un 5% bajo un entorno de relativa estabilidad cambiaria. En tanto, en 2025 el mercado cambiario ha sufrido notables variaciones, con impacto en los ingresos del venezolano y secuelas en su capacidad de consumo (ANSA).