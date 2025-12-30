Economía: desempleo en Colombia durante noviembre fue del 7%

De acuerdo con la estatal, la tasa de ocupación fue del 60,2%, de manera que hay un total de 24,5 millones de personas ocupadas, de ellas 14,33 millones son hombres y 10,2 millones son mujeres.

La informalidad laboral se situó en el 55,4%, con 13,6 millones de personas que no cuentan con contratos formales de trabajo, son independientes o tienen tipos de contratación sin los beneficios de ley; mientras que 14,4 millones más de personas están por fuera del mercado del trabajo.

Los sectores de la economía que contribuyeron con el empleo en el mes analizado fueron comercio y reparación de vehículos (16,8%), agricultura (14,6%), administración pública y defensa (12,3%), industrias manufactureras (9,9%), actividades artísticas (8,8%) y alojamiento y servicios de comida (7,8%), entre otras.

Las ciudades con el mayor número de desempleados fueron Quibdó con el 21,8% (noroeste), Cartagena de Indias con el 12,6% (norte) y Riohacha con el 11,7% (norte).

Mientras que las capitales con las menores tasas de desocupación fueron Villavicencio con el 6,8% (centro), Bogotá con el 7,0% y Manizales con el 7,2% (centro, eje cafetero).

(ANSA).