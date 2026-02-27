Economía: desempleo en Colombia en enero fue del 10,9%

La estatal dijo que en el primer mes del año el total de personas ocupadas a nivel nacional fue de 23,2 millones, mientras que la tasa de desempleados alcanzó los 2,8 millones de personas, 186.000 menos en comparación con los datos de 2025.

Los sectores de la economía que aportaron con nuevas plazas de empleo fueron la administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana con 0,8 puntos porcentuales; las actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos con 0,7 puntos porcentuales y las industrias manufactureras con 0,6 puntos porcentuales.

Las ciudades con las mayores cifras de estacionados fueron Quibdó (noroeste) con el 24,6%, Cartagena de Indias (norte) con el 14,6% y Riohacha (norte) con el 13,6%; en tanto que las capitales con menores tasas de desempleo fueron Bogotá con el 7,5%, Manizales (eje cafetero centro) y Villavicencio (sur), ambas con el 7,7%. (ANSA).