Economía.- Ecopetrol consigue un acuerdo con 30 comunidades de La Guajira para construir el parque eólico Windpeshi

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La petrolera colombiana Ecopetrol ha alcanzado un acuerdo con 30 comunidades certificadas que se ubican dentro de La Guajira (Colombia), donde la empresa espera retomar la construcción del parque eólico Windpeshi.

Estas comunidades, que suponen un 90%, han manifestado su respaldo después de tres meses de diálogo para reanudar los proyectos de los aerogeneradores y la línea de transmisión.

"Estamos haciendo una gran apuesta por convertir a La Guajira en el polo de desarrollo de la transición energética que el país requiere, por eso celebramos que las comunidades nos hayan expresado su voluntad de trabajar mancomunadamente con Ecopetrol y las entidades del gobierno, para impulsar el desarrollo del gran potencial energético de este territorio, en el que las comunidades son nuestro principal aliado", señaló el vicepresidente de Energías para la Transición de Ecopetrol, Bayron Triana, durante la inauguración del VII Congreso Internacional de Energías Renovables.

La infraestructura eléctrica adicional que necesita Windpeshi está compuesta de una subestación elevadora de 180 megavoltiamperios (MVA), una línea de transmisión de 60 kilómetros con 138 torres, vías internas, campamentos y facilidades para su operación.

Windpeshi es uno de los mayores proyectos para Ecopetrol. Dotado de 41 turbinas eólicas de última tecnología, de cinco megavatios (MW) cada una, contará con una capacidad total instalada de hasta 205 MW.

Con esta iniciativa, el grupo generará cerca del 8% de su consumo de energía.