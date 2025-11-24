Economía.- Ecopetrol contrata un buque de propulsión eólica para transportar nafta hasta la terminal Pozos Colorados

MADRID, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La petrolera estatal colombiana Ecopetrol ha contratado una embarcación equipada con un sistema auxiliar de propulsión eólica para transportar nafta desde la refinería de Cartagena hasta la terminal marítima Pozos Colorados con el objetivo de reducir sus emisiones de carbono.

La operación consistió en el transporte de 300.000 barriles de nafta hasta la terminal Pozos Colorados mediante un sistema que reduce en un 49% las emisiones de carbono en comparación con los buques convencionales, según explicó la firma en un comunicado.

En concreto, el buque está compuesto por tres velas de succión que aprovechan la fuerza del viento para generar impulso adicional, reduciendo de esta manera el consumo de combustible y mejorando el desempeño energético del trayecto.

Esta es la segunda vez que Ecopetrol utiliza esta tecnología en su logística marítima como parte de su estrategia para avanzar hacia soluciones de transporte con menor huella ambiental.

"La incorporación de este tipo de embarcaciones está alineada con los objetivos estratégicos de Ecopetrol de reducir las emisiones de carbono, mantener la competitividad y generar valor en nuestras operaciones, contribuyendo así a un futuro energético más sostenible para Colombia", señaló el vicepresidente comercial y de mercadeo de Ecopetrol, Julio César Herrera.