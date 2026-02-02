Economía: Ecopetrol y canadiense Frontera Energy pactan acuerdo de regasificación

El acuerdo plantea una labor inicial de regasificación de 126 millones de pies cúbicos día (MPCD) este año y ampliar el trabajo hacia 2028 hasta alcanzar los 370 MPCD, detalló Ecopetrol.

Todo el proceso se llevará a cabo en la Sociedad Portuaria Puerto Bahía, ubicada en Cartagena de Indias (norte), propiedad de Frontera Energy, por tratarse de la "alternativa más rápida y eficiente disponible en el país para la importación de volúmenes adicionales de gas natural, bajo condiciones técnicas y económicas competitivas".

El proyecto hace parte del plan estratégico trazado por Ecopetrol para contar con el gas natural suficiente para abastecer el mercado interno, razón por la cual se adicionarán otras iniciativas, entre ellas un proyecto de regasificación en el puerto de Coveñas (norte), a través de un acuerdo entre la estatal y Cenit, su filial de transporte y la logística de hidrocarburos, que se estima aportará a partir de 2029 hasta 400 MPCD. (ANSA).