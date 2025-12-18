Economía: Ecopetrol y Petrobras anuncian venta anticipada de gas

"El proceso culminó el 12 de diciembre de 2025 con la venta de las cantidades ofrecidas en cada producto: 113 MPCD a 6 años, 86 MPCD a 5 años y 50 MPCD a 3 años; sumando en total 249 MPCD y 66 contratos de compraventa de gas natural suscritos con 17 empresas", precisó Ecopetrol.

El tipo de acuerdo pactado por las dos petroleras con las 17 compañías para esta venta anticipada corresponde a la modalidad de "Contrato Firme Sujeto a Condiciones", detalló Ecopetrol, que aseguró que "este es el proceso de comercialización de gas más grande en toda su historia, en un solo proceso".

Sirius es un proyecto que inició en 2022 con la perforación de un polígono ubicado a 77 kilómetros de Santa Marta (norte) y a una profundidad de 830 metros. Los estimativos prevén que el depósito es superior a los seis billones de pies cúbicos de gas.

(ANSA).