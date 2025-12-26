Economía.- Ecuador recibe crédito de US$424 millones del Fondo Latinoamericano de Reservas para balanza de pagos

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) - Ecuador ha recibido un crédito valorado en US$500 millones (424 millones de euros) del Directorio del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) para apoyar la balanza de pagos del país. La financiación, aprobada en el marco de la CXIV reunión ordinaria del FLAR, se dirige a fortalecer la posición de liquidez externa de Ecuador, según ha explicado el Banco Central de Ecuador en un comunicado. "Este apoyo respalda la gestión del Gobierno ecuatoriano, la cual se ha orientado a preservar la estabilidad del entorno macroeconómico y a sostener la confianza en la economía nacional, en un contexto marcado por una coyuntura financiera internacional especialmente compleja y desafiante", agregó la autoridad monetaria ecuatoriana. En este contexto, el banco central señaló que, junto con la Junta de Política y Regulación Financiera, reafirma su "compromiso" con la estabilidad económica y el fortalecimiento de la posición externa del país. La economía ecuatoriana creció un 4,3% en el segundo trimestre del 2025 como consecuencia de la recuperación del consumo de los hogares, de las exportaciones no petroleras y de la inversión, según las cifras del organismo.