Economía: EEUU, cae la confianza del consumidor

La Conference Board dijo que su índice de confianza del consumidor bajó 1,3 puntos a 97,4 en agosto, desde 98,7 de julio, pero en el mismo rango estrecho de los últimos tres meses.

La pequeña disminución de la confianza estuvo en línea con las previsiones de la mayoría de los economistas encuestados.

Una medida de las expectativas a corto plazo de los estadounidenses para sus ingresos, condiciones comerciales y el mercado laboral cayó 1,2 puntos a 74,8, permaneciendo significativamente por debajo de 80, el marcador que puede señalar una recesión por delante.

Las evaluaciones de los consumidores sobre su situación económica actual también cayeron modestamente, a 131,2 en agosto desde 132,8 en julio. (ANSA).