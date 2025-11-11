Economía. EEUU confirma que Argentina ya ha utilizado parte del swap prometido y ha obtenido "ganancia" a cambio

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha confirmado que el Banco Central de Argentina ha activado un primer tramo de 'swap' de divisas que asciende a 20.000 millones de dólares (17.242 millones de euros) prometido al país.

En una entrevista ofrecida a la cadena estadounidense MSNBC y recogida por 'Bloomberg', Bessent mencionó que el gobierno de Javier Milei pidió poner en funcionamiento "una pequeña parte" del acuerdo alcanzado entre ambos países hace un mes.

Asimismo, y gracias a esta operación, el titular del Tesoro estadounidense ha avanzado que Estados Unidos ha recibido una ganancia a cambio: "Ya obtuvimos una ganancia", aseguró durante la entrevista.

Algunas estimaciones de mercado, citadas por 'Clarín', cifran en 2.700 millones de dólares (2.328 millones de euros) el importe utilizado por Argentina, una cuantía que habría destinado para afrontar el pago de vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) del viernes pasado.