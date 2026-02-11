Economía: EEUU revisa a la baja casi 900.000 empleos y reabre debate económico

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que el crecimiento del empleo en los 12 meses finalizados en marzo de 2025 fue sobreestimado en 862.000 puestos en la revisión de referencia (benchmark) basada en registros administrativos más completos.

La corrección final resultó levemente menor que la estimación preliminar publicada en agosto pasado, pero confirmó una desaceleración más marcada de la que sugerían los datos mensuales inicialmente difundidos.

En paralelo, el informe de empleo de enero mostró un repunte: las nóminas no agrícolas aumentaron en 130.000 puestos, mientras la tasa de desempleo bajó a 4,3%. El dato de diciembre fue revisado a la baja. El reporte, previsto originalmente para la semana pasada, se publicó con demora tras un breve cierre del gobierno federal.

Economistas señalaron que parte del resultado de enero estuvo influido por efectos estacionales, especialmente en sectores sensibles a la contratación temporaria durante las fiestas, lo que habría alterado el patrón habitual de despidos de comienzo de año.

La revisión anual es un proceso habitual en Estados Unidos para alinear las estimaciones mensuales de empleo con información más completa proveniente de registros empresariales.

Este año, además, la BLS introdujo ajustes metodológicos en el modelo que estima la creación y cierre de empresas, buscando reflejar con mayor precisión la dinámica del mercado laboral en un entorno de menor crecimiento.

El mercado laboral estadounidense venía mostrando señales de enfriamiento gradual tras el fuerte rebote posterior a la pandemia, con una moderación en el ritmo de contratación y menor presión sobre los salarios. Para la Reserva Federal, estos datos son clave en la evaluación de la política monetaria, ya que un mercado laboral menos tensionado podría reducir riesgos inflacionarios sin provocar un deterioro abrupto de la actividad.

En el plano político, la revisión adquiere relevancia en medio de un debate más amplio sobre la fortaleza de la economía estadounidense.

Mientras la Casa Blanca ha destacado la resiliencia del empleo y la estabilidad del desempleo, sectores opositores subrayan que las revisiones a la baja reflejan un crecimiento menos robusto de lo que se había comunicado inicialmente.

