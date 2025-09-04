Economía: El Banco Central de Brasil bloquea la compra del Banco Master por parte de BRB

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Banco Central de Brasil ha decidido rechazar la adquisición del Banco Master por parte del Banco de Brasília (BRB), una operación que estaba bajo análisis por la institución desde marzo.

La decisión del veto ha sido anunciada por BRB a través de un comunicado a los inversores durante la noche del miércoles en el que también ha afirmado haber solicitado la decisión completa de la entidad para "evaluar su fundamento y analizar las alternativas adecuadas".

Por el momento, el banco central no se ha pronunciado de manera oficial.

BRB presentó una solicitud para adquirir el 49% de las acciones ordinarias y el 100% de las acciones preferentes de Banco Master el pasado 28 de marzo de 2025 en una operación valorada en 2000 millones de reales (314 millones de euros).

El visto bueno del banco central era el último paso regulatorio necesario para que la operación se completase después de que el BRB consiguiera la autorización del gobernador del Distrito Federal a través de la firma de una ley distrital.

La adquisición de Banco Master por parte de BRB ha sido controvertida desde su anuncio por la política agresiva utilizada por el primero para captar recursos.

Además, la decisión del Banco Central ha tenido lugar apenas un día después de que varios líderes de partidos políticos de la Cámara de Diputados presentaran una solicitud urgente de un proyecto de ley que permitiría a los diputados destituir a los directores de la entidad.