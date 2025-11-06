Economía.- El Banco Central de Brasil desoye al Gobierno y mantiene los tipos de interés en el 15%

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central de Brasil ha optado por mantener la tasa de interés en el 15% pese a las continuas advertencias del Gobierno para reducirla.

La institución justifica su postura en que la decisión "es compatible con la estrategia de convergencia de la inflación hacia la meta en el horizonte temporal pertinente" y que el escenario actual, caracterizado por una gran incertidumbre, "exige cautela en la aplicación de la política monetaria".

Así, el Copom explica que mantener una vez más la conocida como 'tasa Selic' en el 15% "también implica suavizar las fluctuaciones en el nivel de actividad económica y promover el pleno empleo".

Asimismo, el Comité ha especificado que su estrategia de mantener el nivel actual de los tipos de interés durante un período relativamente prolongado "es suficiente para garantizar la convergencia de la inflación hacia el objetivo".

La inflación de Brasil se situó en el 5,17% en el mes de septiembre, lo que supuso una reducción frente al 5,23% registrado en agosto. El banco central estima que este indicador se reduzca hasta el 3,3% en el segundo trimestre de 2027.

El ministro de Finanzas del país, Fernando Haddad, criticó hace dos días la postura restrictiva de la autoridad monetaria brasileña. "Por mucha presión que ejerzan los bancos sobre el banco central para que no bajen los tipos de interés, tendrán que bajar. No hay forma de mantener un 15% de interés real con una inflación del 4,5%", señaló durante un evento de 'Bloomberg' en São Paulo.