Economía.- El Banco Central de Chile proyecta un crecimiento económico del 2,4% en 2025 y una inflación del 3% en 2026

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Banco Central de Chile prevé un crecimiento económico del país del 2,4% en 2025 y una inflación del 3% en el primer trimestre del próximo año, según el Informe de Política Monetaria (IPoM) trimestral correspondiente al mes de diciembre.

De esta manera, la autoridad monetaria chilena estima que el PIB se mantenga en el rango de entre 1,75-2,75% para 2026, mientras que el rango se mantendrá entre el 1,5-2,5% en 2027, en línea con la tendencia de la economía.

La actividad económica nacional se ha comportado según lo previsto por el banco central, a excepción de la demanda, donde observó un mayor dinamismo.

Al mismo tiempo, el consumo privado se moderó respecto a trimestres anteriores, mientras que las expectativas de los consumidores han aumentado. El Banco Central de Chile espera un crecimiento anual del mismo del 2,5% en 2025 y 2026, mientras que para 2027 prevé una reducción del mismo hasta el 2%.

Respecto a la formación bruta de capital fijo, la cifra creció por encima de lo proyectado, en especial en maquinaria y equipos, siendo los grandes proyectos mineros y energéticos los que impulsan la expansión de este componente. La previsión es que este indicador crezca un 7% en 2025, un 4,9% en 2026 y un 3,1% en 2027.

En paralelo, el mercado laboral ha mostrado mejoras pese a la existencia de desafíos relevantes, con una tasa de desempleo que se ha reducido desde el último informe sobre política monetaria de septiembre.

Por su parte, la inflación se ha reducido a una velocidad mayor de la pronosticada en septiembre y alcanzará la meta del 3% durante el primer trimestre del 2026 en un contexto económico y global mejor de lo esperado.

El documento añade que las presiones inflacionarias serán acotadas por el lado de la demanda, dado que la mayor inversión se concentra en transables y algunos indicadores sugieren un incremento de la productividad.

El Banco Central de Chile decidió este martes recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 4,5%, en plena reducción de la inflación y no descarta continuar con el ciclo de descensos.