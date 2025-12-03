Economía.- El Banco Central de Paraguay prevé que la inflación cierre el año en el 4% y se reduzca hasta el 3,5% en 2026

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Banco Central de Paraguay prevé que la inflación del país se ubique alrededor del 4% al cierre del 2025 y se reduzca hasta el 3,5% durante 2026 por las menores presiones cambiarias y la economía operando en torno a su nivel potencial.

Es una de las conclusiones incluidas en las actas de la reunión sobre política monetaria del pasado 28 de noviembre en la que el Comité de Política Monetaria decidió mantener la tasa de interés en el 6%.

La autoridad monetaria señaló que la inflación se ha desacelerado en meses recientes por el efecto de la apreciación del tipo de cambio sobre los precios de los bienes no alimenticios y de ciertos servicios.

La inflación registró una variación mensual negativa en octubre al situarse en el -0,1% como consecuencia de los menores precios de los combustibles, de los bienes durables de origen importado y de las hortalizas.

En paralelo, la actividad económica y las ventas del país "continúan mostrando un dinamismo positivo" al registrar un crecimiento interanual del 6,7% en septiembre, mientras que el saldo total de los préstamos otorgados por bancos y financieras al sector privado aumentó un 17,2% interanual.

Asimismo, el fortalecimiento de la moneda local, además de la disminución de las cotizaciones internacionales del petróleo, "también contribuyó a la reducción de los precios de los combustibles a nivel local".

Respecto a las próximas reuniones, el comité seguirá monitoreando los desarrollos internos y externos con el objetivo de anticipar sus posibles implicaciones en la trayectoria de la inflación, si bien no ha desvelado si continuará recortando los tipos.