Economía.- El Banco Central de Uruguay recorta en 25 puntos básicos los tipos de interés, hasta el 8%

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Banco Central de Uruguay ha decidido recortar en 25 puntos básicos la tasa de política monetaria, hasta situarla en el 8%, según ha informado la institución en un comunicado.

El Comité de Política Monetaria (Copom) ha tomado como referencia el descenso gradual de la inflación hasta el 4,32% en octubre, lo que supone su quinta disminución consecutiva, y la evolución de las expectativas para reducir la tasa de los tipos de interés.

En concreto, el promedio de expectativas de inflación a dos años permaneció en mínimos históricos, en el 4,98%, mientras que las proyecciones de los mercados financieros (4,75%) y de los analistas (4,7%) se ubican cerca de la meta del 4,5% fijada por el banco central.

Por otra parte, la actividad mantiene indicadores de crecimiento en torno a su nivel potencial, en línea con las evaluaciones completadas en reuniones previas, pese a que los niveles de incertidumbre global y regional se mantienen aún elevados.

A nivel global, el dólar exhibe debilidad y la mayor parte de los precios de las materias primas permanecen estables. En el caso de Uruguay, ciertos productos de alto impacto para el país, como la carne, continúan en niveles elevados.

El Copom ha adelantado que continuará reduciendo los tipos de interés "hacia la instancia neutral de la política monetaria" en la medida en que el escenario continúe evolucionando acorde con lo esperado por la autoridad monetaria.