Economía: El BCE mantiene las tasas en el 2%

"Diría que estamos bien posicionados y que la inflación también lo está", dijo la presidenta del BCE, Christine Lagarde, al reiterar la fórmula utilizada en los últimos meses de mantener las tasas en el 2%, a pesar de la caída de la inflación de la eurozona al 1,7% en enero.

"No podemos depender de una sola cifra de inflación", declaró Lagarde. "en cuanto al objetivo a medio plazo, estamos en el 2% para 2027 y 2028", concluyó.

La tasa de interés de depósito de referencia se mantiene en el 2%, el nivel alcanzado en junio pasado, en línea con las expectativas. El BCE confía en que "la inflación debería estabilizarse en su nivel objetivo del 2% a medio plazo", declaró en su comunicado de prensa.

La economía se mantiene firme a pesar de un "entorno global complejo", respaldada por el empleo, la fortaleza del sector privado, los esfuerzos fiscales en defensa e infraestructura, y los efectos de los recortes de los tipos de interés, explicó el comunicado.

Sin embargo, las perspectivas siguen siendo "inciertas" en un contexto de tensiones comerciales y geopolíticas, advirtió el BCE.

El inicio del año fue turbulento, marcado por los renovados ataques de Donald Trump a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), sus amenazas de confiscar Groenlandia y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Este panorama debilitó significativamente al dólar: la semana pasada, el euro superó brevemente los 1,20 dólares, su máximo en cuatro años y medio, antes de retroceder a 1,18 dólares, tras el cambio de postura de Trump sobre Groenlandia y la posibilidad de que Kevin Warsh, partidario de una política monetaria restrictiva, fuera nominado para dirigir la Reserva Federal.

Un euro fuerte abarata las importaciones denominadas en dólares de bienes como el petróleo, el gas natural licuado y otras materias primas. Esto intensifica las presiones desinflacionarias, ya que el BCE ya prevé una inflación inferior a su objetivo para este año y el próximo.

De hecho, la inflación en la eurozona se desaceleró más de lo previsto en enero, hasta el 1,7% interanual, tras alcanzar el 2% en diciembre, cifra en línea con el objetivo del 2%, según Eurostat.

Pero Lagarde sostuvo que "en la reunión de ayer con los miembros del Consejo del BCE, analizamos el tipo de cambio euro/dólar y observamos colectivamente que el dólar se ha depreciado desde marzo pasado, mientras que desde el verano de 2025 ha fluctuado dentro de un rango".

La conclusión, según Lagarde, fue que "el impacto de la apreciación del euro ya está incorporado en nuestras estimaciones centrales" y que "el rango actual del tipo de cambio se ajusta perfectamente a la media general desde la creación del euro". (ANSA).