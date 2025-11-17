Economía.- El BCIE aprueba un crédito de US$86 millones a Banco Promerica para fortalecer la financiación en Guatemala

MADRID, 17 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha aprobado una línea de crédito por US$100.000.000 (86 millones de euros) a Banco Promerica con el objetivo de expandir la oferta financiera orientada a las pymes, fortalecer el sector exportador y a programas de vivienda que mejoren la calidad de vida de las familias de Guatemala, según ha informado el organismo.

Los fondos se destinarán a financiar inversiones y capital de trabajo, en especial en pymes pertenecientes al sector de la energía renovable y eficiencia energética, agricultura y ganadería y turismo.

Una parte de los recursos se destinará a programas de vivienda social con el fin de facilitar el acceso a soluciones habitacionales dignas.

Además, el BCIE impulsará sus programas de apoyo a la competitividad que promueve en la región para fortalecer la financiación a los sectores productivos.

Adicionalmente, el crédito se dirigirá a proyectos impulsados para adaptarse al cambio climático y fomentará el acceso a fondos para empresas lideradas por mujeres o con una participación femenina superior al 51% en su fuerza laboral.

Esta operación beneficiará a 264 empresas y las estimaciones podrán generar hasta 19.300 puestos de trabajo, según los cálculos del BCIE.