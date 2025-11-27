Economía.- El BID aprueba una segunda operación por US$457 millones para financiar el Metro de Bogotá

LA NACION

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado una segunda operación individual por US$530 millones (457 millones de euros) en el marco de una línea de crédito condicional para proyectos de inversión (CCLIP, por sus siglas en inglés), destinada a respaldar el desarrollo e implementación de la primera línea del Metro de Bogotá (Colombia).

Esta nueva operación cuenta con un plazo de amortización de 23 años, un período de gracia de cinco años y medio y una tasa de interés basada en SOFR, según ha especificado el organismo en un comunicado.

El programa beneficiará a unos 2,9 millones de habitantes del área de influencia de la línea del Metro de Bogotá, de los cuales el 96% pertenece a hogares de ingresos bajos y medios.

A través de esta iniciativa, la población en el corredor suroccidental de Bogotá mejorará su acceso a oportunidades de empleo, salud y educación ubicadas en el centro y norte de la ciudad, además de contribuir a la contaminación ambiental.

